團體賽戰罷7輪 晴川學院和湖北圍棋協會升圍甲北京新浪網 (2017-06-16 19:02)
吳侑珍擊敗葉桂
6月16日，全國圍棋團體賽第7輪暨女子團體和圍丙最後一輪在浙江衢州戰罷。女子團體焦點對決吳侑珍勝葉桂，武漢晴川學院1-1湖北圍棋協會。最終兩隊同積10分，攜手晉級新賽季女子圍甲。圍丙方面，廣東隊，江西棋院清一隊和上海建橋清一隊晉級圍乙聯賽。稍後為您帶來詳細報導。
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