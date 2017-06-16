6月17日，河南建業將迎來中超聯賽第13輪的比賽，主場迎戰延邊富德，這場比賽也堪稱兩支保級球隊間的一場生死戰。間歇期的時候，建業隊前任主教練賈秀全辭職，俱樂部火速找來了曾經在石家莊永昌、北京北控執教過的保加利亞籍教練亞森救火。

在16日的戰前新聞發佈會上，亞森首先表示：雖然剛剛帶了兩次訓練課，但是對隊員們的狀態很滿意，這場比賽柯釗、薩利赫、外力等球員都有傷不能上場，巴索戈還在國家隊沒有回來，我也不能像魔術師一樣一下子解決全部的問題。但是我希望明天出場比賽的隊員能夠全力以赴爭取勝利，也希望球迷們能夠一如既往支持河南這這支球隊。

亞森隨後強調到：現在時間很緊，不可能作出太多改變，只能從可以變得地方做一些改變，明天的比賽大家可以很明顯地看到這支球隊的變化。

談及明天的比賽球隊需要用怎樣的方式去贏得比賽？亞森表示：首先我們必須踢得更聰明，要用腦子去踢球，對對手要有壓迫性，我相信明天我們會有很多得分的機會，有這樣的機會就一定得把握住，最重要的還是要踢得聰明。

亞森最後介紹了自己教練組的新成員，兩名助教一個是大家都熟悉的特蘭切夫，曾經在建業隊效力過的外援；另一個是以前保加利亞各級梯隊的教練，拿了很多榮譽，現在也是成年隊的助理教練，他們兩個年輕教練都充滿激情和鬥志，而且很善於和年輕球員相處，相信他們能夠幫助球隊更上一層樓。

（林竹）