今年夏天，23歲的德國小將菲利普從弗賴堡加盟多特蒙德，轉會費達到了2000萬歐元。在接受採訪時，這位如今加盟頂級球會的攻擊手透露，當年他曾有機會加入拜仁的青年隊。

菲利普對《體育圖片》表示，當年格爾蘭（曾發掘拉姆和小豬，如今是拜仁新的青訓中心主管）曾經邀請他到拜仁的U-19青年隊：「那時候格爾蘭在柏林看他的孫女，然後看到我在對陣柏林赫塔的比賽中進了兩球。我當時17歲，格爾蘭邀請我去和拜仁U-19一起訓練。」菲利普坦言，格爾蘭的肯定給了他很多力量：「格爾蘭告訴我，我有成為職業球員的能力，這對我來說意味著很多東西，你知道格爾蘭在看待年輕人方面，經常有正確的判斷。」

不過在那次試訓期間，菲利普受了傷，後來也沒有任何事情發生。他表示：「事後來看，你可以說這或許是命中注定，後來我去了科特布斯。」菲利普2012年轉投弗賴堡，上賽季德甲聯賽中，他出場25次打進9球，幫助重返德甲的弗賴堡躋身歐戰。

（華迪維亞）