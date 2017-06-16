多奇卡爾:機會少因賈秀全不用我 球隊氛圍變好了北京新浪網 (2017-06-16 19:18)
建業外援多奇卡爾出席賽前發布會
6月17日，河南建業將迎來中超聯賽第13輪的比賽，主場迎戰延邊富德。間歇期的時候，建業隊更換了主教練，隊中的捷克外援多奇卡爾也一度表示自己之前無法獲得太多出場機會，主要就是因為賈秀全不使用自己。
在戰前發佈會上，建業隊新任主教練亞森攜多奇卡爾參加了賽前的新聞發佈會，這也意味著多奇卡爾將在明天的比賽中得到首發的機會。談到自己的狀態，多奇卡爾充滿地自信表示：「我做好了準備，雖然國家隊之前的幾場聯賽我沒有踢，但是現在我都準備好了，明天我一定可以展示出自己的水平。」
事實上，這名捷克外援一直是捷克國家隊的重要球員，並不久還代表國家隊參加比賽，剛剛從國家隊返回的多奇卡爾也表示：「我也剛從國家隊回來參加了兩次訓練，但是明顯感覺到球隊的氛圍變得越來越好，現在從積分榜可以看到如果拿下明天的比賽，對於球隊今後的走勢會有很好的影響，我知道大家都準備好了去爭取比賽的勝利，也相信明天會踢出一場好的比賽。」
本場比賽中，建業隊另外一名外援薩利赫將因傷無法出場，在12強賽打入中國隊一球的薩利赫透露自己在踢完與中國隊的12強賽后，左腿肌肉撕裂將會休養三周時間。再加上巴索戈參加聯合會杯，建業隊目前只有哈維爾、多奇卡爾、戈麥斯三名外援可用。
（林竹）
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