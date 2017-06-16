日期:6月16日，悶熱的天氣並沒有影響女子中巡球員繼續在武漢東方球場交出低桿。一位選手改寫了CLPGA武漢挑戰賽的18洞最低桿數，另外一位選手看上去則會改寫54洞勝利桿數，這讓最後一輪的戰局精彩可期。

泰國17歲小將薩蘭朋兩天只打出一個柏忌，兩輪交出135桿（68-67），低於標準桿9桿，首次在女子中巡登上領先榜首位。

韓國26歲選手李嗦啦交出沒有柏忌的一輪。她抓到7隻小鳥，打出賽事歷史上最低桿數：65桿，以136桿（71-65），低於標準桿8桿，單獨位於第二位，僅僅落後1桿。

昨天的領先者，華裔紐西蘭選手郭萬青打出71桿，以138桿，低於標準桿6桿，單獨位於第三位。中國台北選手郭艾榛同樣打出71桿，落後4桿，單獨位於第四位。

2008年冠軍葉莉英交出69桿，則與另外兩位泰國選手坎亞拉克（70桿）、帕瑞達（71桿）以140桿，低於標準桿4桿，並列位於第五位，可是她們已經落後5桿。

薩蘭朋15歲便已經轉為職業球員。來自泰國普吉島，她已經取得9場職業勝利，包括一場在泰國之外，於女子台巡上取得的勝利。她星期五下午出發，在二號洞推入8英尺小鳥，可是六號洞，她就開球失誤，第二桿也打入左邊長草，最終丟了兩天以來的唯一一桿。

「我失去了專注度，可是那個柏忌就像鬧鐘，將我喚醒，」她說，「我之後打得很專注，這是中間段我打得很好的原因。」

薩蘭朋從八號洞開始，在六個洞抓到5隻小鳥，一下子超越上午出發的李嗦啦，登上了榜首位置。

這是武漢東方第七次舉辦職業女子賽事，本周之前，最低勝桿為李寶美兩年前打出的低於標準桿8桿（208桿）。可是36洞之後，薩蘭朋已經打出低於標準桿9桿。看上去最低勝桿數勢必要在今年打破了。

無論如何，單輪最低桿已經刷新。李嗦啦上午出發，她在前九洞推入兩個30英尺的小鳥推，轉場之後，她在二號洞，於92碼之外劈桿打到1英尺抓到死鳥，接著八號洞，三桿洞，她7號鐵開到2米處，再次抓鳥，超越了兩年前宋寶美打出的前最低桿數66桿。

「今天的感覺很好，短桿最好，低於標準桿7桿平了我個人的最低桿數，」 李嗦啦說，「因為完全沒有柏忌，所以我給今天的表現打99分。至於還剩下的一分是因為給自己留下了進步的空間。」

明天，薩蘭朋、李嗦啦以及郭萬青將從最後一組出發。三位選手都是第一次在女子中巡上從領先組出發，看上去賽事又將製造一個外國冠軍，精確一點，又是一個泰國冠軍。過去六屆在這裏舉行的比賽，四位非中國籍選手奪冠，其中三人來自泰國。

薩蘭朋承認這對她而言是一個好兆頭。「是的，我認為應該是一個好兆頭，」 薩蘭朋說，「為什麼？因為這座球場與泰國的許多賽事球場，60%的賽事球場相似，果嶺、球道、長草都很像。我可以說我們已經習慣了。不過說到爭冠軍，我想我明天要努力擺脫這種想法。你很難做到，可是你必須那麼做，我必須要盡最大可能打好每一桿，就像今天這樣。」

對於中國選手而言，這個冠軍看上去有點遙不可及，不過2008年冠軍葉莉英至少為本土球迷製造了一些希望。而她希望自己可以擁有比前兩天更好的推桿，可以給領先者製造一些壓力。「這座球場相對比較短，我的短鐵杆還可以，」葉莉英在解釋為什麼三次來此參賽兩次進入前三名時說，「我的開球也不算是很歪，所以對我而言，推桿還可以的話，就可以打出相對較好的成績。」

武漢挑戰賽是女子中巡第100站，葉莉英，又或者其他中國選手在最後一輪上演超級逆轉秀，可以肯定，會給這一場特別的賽事賦予一個特別的意義。

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（小風）