馬德良辭去政協青海省委員會常委職務北京新浪網 (2017-06-16 19:01)
中國人民政治協商會議第十一屆青海省委員會常務委員會
關於接受馬德良同志辭去政協第十一屆青海省委員會常務委員職務請求的決定
（2017年6月15日政協第十一屆青海省委員會常務委員會第二十六次會議通過）
因任職年齡到限，根據本人辭呈，政協第十一屆青海省委員會常務委員會第二十六次會議決定：接受馬德良同志辭去政協第十一屆青海省委員會常務委員職務的請求。
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