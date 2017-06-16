中國工程院公佈進入２０１７年院士增選第二輪評審的２０５位候選人名單北京新浪網 (2017-06-16 19:01)
新華社北京６月１６日電（記者胡喆）記者１６日從中國工程院獲悉，中國工程院２０１７年院士增選第一輪評審工作已經結束，各學部經過審閱材料、專業組評審、學部評審和投票等程序（醫藥衛生學部採用通信評審、工程管理學部候選人在相關專業背景學部評審），產生了進入第二輪評審的候選人２０５位。
名單公佈當日，中國工程院還向進入第二輪評審的候選人及其所在單位發出《致２０１７年院士增選進入第二輪評審候選人及其所在單位的一封信》。信中指出，嚴肅紀律、端正風氣是保證院士增選公平公正的重要前提，遵紀守規是對院士候選人的基本要求。
做好院士增選工作必須把紀律挺在前面，守護好一方學術凈土必須常抓不懈，把好院士增選入口關需要全體院士、各位候選人和各相關單位的共同努力。中國工程院在信中表示，以往院士增選中，中國工程院對出現的違紀違規行為進行了嚴肅處理，中止了相關候選人的評審資格並記入誠信檔案，起到了較好的警示震懾效果，有力維護了院士增選工作的嚴肅性和公正性。
中國工程院在信中強調，希望各位候選人珍惜多年來在工程科技領域獲得的良好聲譽，嚴格遵守各項規定，堅決杜絕進行助選拉票等干擾院士評審和選舉的不正當活動。希望各位候選人、各相關單位和部門不組織、不參與任何形式的助選拉票等活動，共同營造公平公正的環境和純凈嚴肅的氛圍。對於發現的助選拉票等違紀違規行為，中國工程院將按照《中國工程院院士增選違紀違規行為處理辦法》嚴肅查處、絕不姑息。
中國工程院院士是國家設立的工程科學技術方面的最高學術稱號。院士增選每兩年進行一次，２０１５年中國工程院新增院士７０名。
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