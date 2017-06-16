新華社北京6月16日電（記者王優玲）國家質檢總局副局長李元平16日說，工業產品生產許可證制度改革大幅調整了生產許可證管理目錄，要做好事中事後監管，推動改革措施落地生效。

生產許可證管理目錄調整后，取消、轉認證、下放幅度達50%。李元平在國新辦召開的國務院政策例行吹風會上說，對於取消許可的產品，事中事後監管措施要跟上，有效保障質量安全；對於轉認證的產品，要做好許可與認證制度的轉換銜接。

李元平說，對於下放審批許可權的8類產品，做好下放承接，加強地方質監部門承接能力建設，確保下放產品接得住、管得嚴；對於仍實施生產許可的產品，要抓緊啟動簡化審批的改革試點，並儘快在面上推廣開，使廣大企業真正感受到改革帶來的便利和實惠。

「實踐證明，監督抽查是事中事後監管最為有效的手段，是放開事前、管住事中事後的重要保障。」李元平說，將在風險監測的基礎上，按照「雙隨機一公開」的要求，進一步加大對產品的抽查力度，擴大抽查覆蓋面，增加抽查頻次和品種，通過抽查發現質量安全問題，及時向社會公佈抽查結果，有針對性地加強監督管理。

他說，對於在事中事後監管中發現的不合格產品，推動建立對企業實施懲罰性賠償制度，形成對不誠信、不自律、不履行主體責任企業的高壓態勢，督促企業依法依規生產經營。同時，開展質量信用評價，實施「黑名單」制度，支持質量守信企業發展，增加質量失信企業生產成本，倒逼企業履行質量安全主體責任。

據介紹，此次生產許可證制度改革，將取消質量安全風險低、能通過事後監管保障質量安全的１９類產品的生產許可證管理；並按照國際通行規則，將３類產品由實施生產許可證管理轉為強制性產品認證管理，主要是與大眾消費密切相關、直接涉及人體健康安全的消費品；對仍需實施生產許可，且量大面廣、由地方管理更有效的８類產品，將許可許可權下放給地方質檢部門。