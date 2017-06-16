新華社韓國濟州６月１６日電（記者耿學鵬 嚴蕾）亞洲基礎設施投資銀行１６日宣布，銀行理事會批准新一批３個意向成員加入，成員總數增至８０個。

此次批准的３個意向成員分別是湯加、阿根廷和馬達加斯加。亞投行行長金立群表示，整合基礎設施建設，加強亞洲和其他地區連通，將給全球經濟帶來「深遠益處」，期待新成員在正式加入之後發揮作用。

按照相關程序，意向成員獲批加入亞投行后，還需完成國內法定程序並將首筆資本金繳存銀行，之後才能成為正式成員。

２０１６年初亞投行成立時共有５７個創始成員國，今年３月宣布接納１３個新成員，５月又批准了７個意向成員加入，成員總數擴大到７７個。

亞投行副行長丹尼·亞歷山大表示，各方對亞投行有著濃厚興趣，亞投行的大門繼續向將於今年晚些時候加入的新成員開放。

亞投行第二屆理事會年會１６日至１８日在韓國濟州島舉行。