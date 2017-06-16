新浪美股訊 日期:16日彭博報導，以下為6月16日19點全球交易員正關注的要聞Top 19，排名來自16日19點彭博終端交易員的點擊數據。

1） 尾盤綜述：滬指弱 房市或顯疲態；5月結售匯逆差僅小幅收窄；日元跌

2） 彭博經濟學家：中國下半年前景 繫於十九大、去槓桿和美聯儲

3） 彭博中國數據前瞻：5月房價料進一步顯現房產市場的疲態

4） 中國央行外匯占款連續19個月下降 月降幅創2015年10月以來最低

5） 中國外匯局：外匯供求保持基本平衡的內外部環境依然存在

6） 中國債市：央行大額凈投放 隔夜回購六周新高；銀行理財產品收益率升

7） 中國業務吃香 「倫敦難混就闖香港」的日子漸成回憶

8） 台灣匯市：台幣挾量重貶至8周低位 美元反彈帶動外資匯出

9） 中國央行研究把評級達標的綠色信貸資產納入貨幣政策操作質押品範圍

10） 中國證監會：市場化改革方向不會因A股是否納入MSCI指數而改變

11） 5月結售匯逆差僅小幅縮窄 人民幣大漲后外匯市場仍偏購匯

12） 中國銀行業未見錢荒已有新痛點 創紀錄高價發行同業存單續命

13） 安邦集團全球收購 積累眾多資產

14） 大中華股市：恆指結束五周連漲；結售匯逆差；國際投資者支持MSCI納A

15） 中文新聞選粹：日本央行維持政策不變；中國銀行業新痛點；「澳洲夢」

16） 圖表：人民幣或是新興亞洲市場中的穩定之島

17） 上海迪士尼樂園運營滿一周年 業績接近收支平衡

18） 億萬富豪Platt麾下BlueCrest據稱將關閉香港辦公室

19） 台灣永豐金控稱檢調單位周五搜索公司辦公室 約談主管