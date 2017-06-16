新華社韓國濟州６月１６日電（記者嚴蕾 耿學鵬）亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第二屆理事會年會１６日在韓國濟州開幕，會議聚焦可持續基礎設施建設，探討亞投行運營及戰略發展方向。

亞投行行長金立群在開幕致辭中說，亞洲國家在世界舞台發揮更大作用的同時也面臨新的複雜挑戰，這些挑戰無法由任何一個政府或機構單獨應對。亞投行將通過投資基礎設施和其他生產部門，支持經濟和社會發展，協助應對這些挑戰。

對於過去一年多的發展，金立群表示，亞投行成員的快速增加，展現出各大洲成員對亞投行的堅定信心，以及對亞投行取得成績的肯定。亞投行期待與各方開展共贏合作。

金立群還表示，亞投行是《巴黎協定》的推動者和支持者，將努力幫助成員實現《巴黎協定》相關減排目標，向低碳社會轉型。

韓國總統文在寅出席開幕式並發表致辭說，這是亞投行首次在中國以外舉辦年會，也是韓國新政府成立以來在韓國舉辦的首場重要國際會議，意義重大。他期待亞投行的未來發展，並相信亞投行將在幫助亞洲地區開展基礎設施建設、實現互聯互通、創造更美好未來等方面發揮重要作用。

年會期間，亞投行宣布批准湯加、阿根廷和馬達加斯加３個新意向成員加入，至此成員總數增至８０個。年會開幕前一天，韓國企劃財政部宣布，韓方決定向亞投行項目準備特別基金捐款８００萬美元。

據介紹，本屆年會為期三天，共有亞投行各成員代表、觀察員、專家學者及媒體人士等２０００餘人參加。年會期間將舉行多場雙邊會談，以及可持續能源、智能城市建設、基礎設施投資等主題研討會。

亞投行２０１６年１月正式開業運營，當年６月在北京舉行首屆理事會年會。２０１８年６月將在印度孟買舉行第三屆年會。