三一重工：攜手中船重工第七〇五所 研發水陸兩棲特種裝備北京新浪網 (2017-06-16 19:07)
新浪財經訊 6月16日消息，三一重工6月16日晚間公告，全資子公司三一汽車製造有限公司與中國船舶重工集團第七〇五研究所簽署戰略合作框架協議，就軍用、軍民兩用水陸兩棲特種裝備研製開發方面達成合作意向。雙方將進行相關領域新產品、新技術的研發和推廣，並形成產業化。三一重工表示，此次對公司加快科技成果轉化與市場推廣具有積極意義，將推進公司由陸地裝備進入水中裝備行業。
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