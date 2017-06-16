2017年6月16日證監會新聞發佈會內容匯總北京新浪網 (2017-06-16 19:10)
中國經濟網北京6月16日訊 證監會今日召開新聞發佈會，新聞發言人張曉軍發佈三項內容，一是證監會對5宗案件作出行政處罰，二是證監會啟動「投資者保護·明規則、識風險」第二階段專項活動，三是2017年1至5月證監會行政處罰罰沒款超61億元。
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