新華社韓國濟州６月１６日電（記者耿學鵬 嚴蕾）亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）１６日發表媒體聲明，公佈亞投行能源領域戰略，並表示支持成員履行《巴黎協定》相關承諾。

聲明顯示，亞投行董事會１５日舉行會議，支持該機構的「亞洲可持續能源戰略」，協助會員向低碳未來過渡。

聲明說，能源戰略為亞投行投資能源項目設立了明晰框架，將促進亞洲數以百萬計民眾獲取清潔、安全、可靠的電力。為落實這一戰略，亞投行支持成員履行《巴黎協定》相關承諾，包括支持成員基於《巴黎協定》的「自主貢獻」等能源投資計劃。

亞投行宣布，將在投資中優先關注風能、太陽能、水電等可再生能源項目，提高現有基礎設施能源效率的項目，有助於改善輸送網路等基礎設施安全和可靠性的系統升級以及減少空氣污染等領域。

聲明說，亞投行能源戰略以聯合國「人人享有可持續能源」倡議、２０３０年可持續發展議程以及《巴黎協定》為基礎，通過融資改善能源獲取和安全水平，支持成員實現「可持續發展目標７」，即確保至２０３０年人人獲得可負擔、可靠和可持續的現代能源。

亞投行行長金立群表示，亞投行將盡自身努力支持《巴黎協定》，通過投資滿足發展中國家需求且環保的能源項目，建設可持續的未來。

此次發佈的亞投行能源領域戰略以「亞洲可持續能源」為主題，在制定過程中反覆徵詢了相關建議，包括兩輪公開意見徵詢。

亞投行第二屆理事會年會１６日至１８日在韓國濟州島舉行。在本屆年會之前，亞投行於１４日和１５日舉行了董事會會議。