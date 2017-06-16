「一帶一路」財經發展研究中心落戶廈門國家會計學院北京新浪網 (2017-06-16 19:11)
新華社廈門6月16日電（記者付敏、韓潔）財政部16日在此間宣布，旨在為「一帶一路」建設提供智力支持的「一帶一路」財經發展研究中心正式落戶廈門國家會計學院，並於當天宣告成立。
今年5月在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇上提出我國將成立「一帶一路」財經發展研究中心。這是我國後續支持「一帶一路」建設的系列舉措之一。
財政部部長助理趙鳴驥在當天舉行的成立儀式上說，「一帶一路」財經發展研究中心將以「傳承絲路精神，服務一帶一路」為宗旨，以決策諮詢和啟迪民智為基本功能，既是研究沿線國家相關財經政策、法律法規、經濟環境的科研機構，也是為沿線國家提供財經方面政策、信息的溝通交流平台，同時又是為「一帶一路」建設提供智力支持的財經智庫。
廈門國家會計學院黨委書記劉光忠介紹，今後「一帶一路」財經發展研究中心除了針對沿線國家財經政策開展前瞻性研究等，還將為沿線國家的官員和企業提供專業化的培訓，定期舉辦「一帶一路」高端財經論壇，促進沿線國家的學術交流。此外，還將與有關國際組織和沿線國家的專業機構開展合作，並創新辦學模式建立與沿線國家高等院校的聯合培養機制，招收沿線國家的研究生，開創對外合作辦學的新局面。
廈門國家會計學院成立於2002年1月，是經國務院批准成立的財政部直屬事業單位，主要從事以會計審計、財政稅收、經濟管理等學科為主的高端培訓、學位教育和智庫建設，是我國高層次財經人才培養基地之一。
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