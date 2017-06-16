？？？ 中證網訊（記者 康書偉）西王食品和阿里健康6月16日在阿里集團宣布，雙方將基於在大健康領域的各自優勢，達成全產品、全渠道、全鏈路的新零售戰略合作。

西王食品2016年9月聯合春華資本以7.3億美元收購加拿大IOVATE公司100%股權，由此從食用油產業跨入具有萬億市場規模的運動營養大健康產業。資料顯示，IOVATE 2015年在加拿大地區以約11%的保健品市場佔有率處於領導地位。隨後，西王食品在國內成立奧威特公司，全面拓展中國市場業務。此次與阿里健康達成戰略合作，是奧威特中國市場戰略的重要一步。

據介紹，合作雙方將把IOVATE在運動健康領域世界領先的科研與生產能力、銷售網路與阿里健康現有的服務體系、產品銷售渠道及大數據分析進行有機結合，為中國消費者提供優質、科學和營養的產品，以及潮流、個性化的健康解決方案，促進中國消費者運動營養生活質量的提升。

目前，IOVATE產品在國內已經具備一定的市場基礎，天貓數據顯示，去年雙11期間該公司王牌產品在天貓銷售增速同比高達180%，位列天貓醫藥保健品中TOP4，這一增長態勢在今年還有可能得到持續保持。

阿里健康方面表示，將與奧威特進行全產品合作，後續奧威特的其他品牌、新品、天貓定製款等會不斷在阿里健康平台推出；天貓醫藥館、阿里健康大藥房、阿里系平台的村淘、天貓國際等資源，以及阿里健康發起的中國醫藥O2O先鋒聯盟，也將幫助奧威特產品覆蓋全國200多個城市2萬多家連鎖藥店等渠道，奧威特的線下健身房、籃球館、運動場資源也將幫助阿里健康觸達線下人群，提供全新的互動體驗。作為新零售活動的嘗試，雙方將在7-8月份啟動跑步公里數換取運動營養健康品活動，培養中國城市人群的運動習慣。