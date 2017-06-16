《二十世紀名人書法大成》紀念版增加香港元素北京新浪網 (2017-06-16 18:45)
新華社北京6月16日電（記者白瀛）為慶祝香港回歸20周年，《二十世紀名人書法大成》紀念版日前由上海文藝出版社出版。和4年前的初版相比，此次紀念版增加了一些香港元素，包括邀請國學家饒宗頤題書名，收錄了張大千的女弟子方召麟題寫的《香港回歸紀念碑銘》。
該書主編何國棟16日在京介紹，《二十世紀名人書法大成》2013年初版時，集納了近百年來393位名人的420幅墨跡，兼顧了政治、軍事、文學、藝術、教育、科技等多領域的名人，單純因書法而聞名的作者原則上不予收錄；2014年又出版中英對照版，增加至478位名人的495幅墨跡。
何國棟說，本次的香港回歸20周年紀念版，增加至507位名人的500餘幅墨跡，著力突出了香港元素，除邀請國學家饒宗頤題書名外，在滬港文化交流協會的幫助下，還收錄了一批港澳和新加坡名人的書法作品。其中尤其令人矚目的是張大千女弟子方召麟1997年7月題寫的《香港回歸紀念碑銘》。此碑一直陳列在陝西橋山黃帝陵內，此次本書編委會特地以此為內容製作書籤。
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