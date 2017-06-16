新華社上海６月１６日電（記者何欣榮）為提高海外人才通行和工作的便利度，上海市浦東新區１６日宣布成立「海外人才局」，並頒發了全國首張由自貿區管委會推薦申辦的永久居留身份證（俗稱「中國綠卡」）和全國首張本科學歷的外國留學生工作許可證。

作為國內第一個獲得外國人永久居留推薦權的自貿區，上海自貿區管委會今年４月表示，經公安部批准，對區內符合認定標準的三類外籍高層次人才，包括高層次人才計劃入選者、外籍知名專家學者和創新創業企業中的外籍人才等，憑上海自貿區管委會出具的推薦函，可到出入境管理部門申辦外國人永久居留身份證。

德籍華人、上海羅氏製藥有限公司總經理周虹，成為自貿區人才新政實施后，第一個拿到永久居留身份證的海外人才。周虹說，從自貿區推薦申辦到拿到證件，只花了兩個月。「擁有綠卡后，享受的各種服務向國內身份證看齊。」

美國小伙泰勒·保羅·羅瑞克（Ｔｙｌｅｒ Ｐａｕｌ Ｒｈｏｒｉｃｋ）是上海紐約大學的第一屆本科畢業生，經申請后獲得了全國首張本科學歷的外國留學生工作許可證，畢業后留在上海紐約大學從事行政工作。

為了給海外人才提供更好的服務，浦東新區還宣布成立「海外人才局」，負責受理外籍人才來華工作許可、永久居留認定和推薦等。浦東新區人社局局長徐雯說，目前浦東新區擁有跨國公司地區總部２６５家，外籍人士總量約１０萬人。成立「海外人才局」，就是為了整合政府資源，給外籍人才提供一站式的服務。

在「海外人才局」揭牌的同時，浦東新區還公佈９條服務海外人才的新政，包括開設自貿區永久居留推薦「直通車」、實行外籍華人申辦永久居留專項政策、允許外國高校應屆畢業生跨境就業和優化外籍專業技術人才執業資格認證等。