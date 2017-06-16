6月17日，河北華夏幸福隊將迎來中超聯賽第13輪的比賽，主場對陣天津權健隊，權健隊是今年的升班馬，本賽季同樣引進了不少出色的本土球員與大牌外援，這場比賽也被視為中超兩家新豪門間的較量。

談到華夏隊對於這場比賽的準備，主教練佩萊格里尼在戰前發佈會上首先表示：我們有非常多的時間做這場比賽的準備，備戰15天的時間里雖然一部分時間我們的陣容並不完整，但是我們充分利用了這兩周的時間進行備戰，希望延續之前的優秀表現，天津權健隊和我們的狀態都非常出色，同樣贏下了之前的幾場比賽，我相信明天非常會是非常精彩的比賽。

華夏幸福隊有三名球員入選國家隊，談到球員連續奔波是否做好參賽準備時，佩帥直言：球員們從身體上沒有任何問題，他們在周四早上回到球隊，周六晚上比賽，而且三名球員均未在國家隊比賽登場，相信他們會以非常優秀的狀態投入到比賽當中。

權健作為中超升班馬，相比之下中超經驗較少，不過在佩帥看來，兩支球隊都有很年輕的球員，但在頂級聯賽裏面，更加看重的更多是球員的能力而非球隊的年齡。

提到權健，在外界看來與華夏幸福發展路徑非常相似，當被問及是否對權健有什麼建議時，佩帥坦言：每個俱樂部都有不同的發展經驗，雖然兩支球隊都有大規模投入，都是中超新軍，但我並不知道天津權健的運營方式和我們俱樂部是否相同，我個人對我們俱樂部現階段的發展非常滿意。

（袁野）