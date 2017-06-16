日期:6月16日消息。墨西哥球員羅伯托-迪亞茲（Roberto Diaz）並沒抱太大的希望能參加美國公開賽，這位第一替補說服自己相信菲爾-米克爾森會及時出現在艾林山的發球台，直到星期四早上，一切才塵埃落定。

當得知五度大滿貫賽冠軍已經正式退出時，迪亞茲也終於可以確定能首次參加美國公開賽了。首輪比賽，他打得可圈可點，在最後一洞抓下小鳥后，交出72桿，平標準桿的成績。

米克爾森能及時參賽的唯一希望就是壞天氣，但明確比賽不會有延遲后，美巡賽確認了他的缺席。

「我覺得菲爾會來。」迪亞茲說。「我一直都那麼想。我認為他會設法趕到。」

30歲的迪亞茲告訴記者說：「我不想給自己太大的希望，然後再看著他破滅。」

「我從來沒想過自己能打美國公開賽。我認為自己沒有機會。雖然我準備了一整周參賽，但也做好了不參賽的心理準備。」

星期四晴朗的天氣最終破壞了米克爾森來艾林山的希望，美國公開賽是他唯一沒奪得過冠軍的大滿貫賽，他還得在追求職業生涯全滿貫的路上繼續前行。

「今天的天氣預報說沒有雨，米克爾森已經正式宣布退出第117屆美國公開賽。」美巡賽在推特上說。

迪亞茲早上6：15就在球場等待參加比賽的機會。在得到確切能參賽的消息后，他返回酒店睡了一會兒，因為出發時間是下午的2:20。

迪亞茲說，與威斯康星州地主球手史蒂夫-史翠克和斯圖爾特-辛克同組讓他收穫了不少球場信息。

「這兒的每個人都叫我『菲爾』。」迪亞茲說。「我覺得很有意思。」

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（Colleen）