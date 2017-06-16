曝拜仁飛翼已同意加盟尤文 4500萬歐元成交？北京新浪網 (2017-06-16 18:56)
拜仁今夏已經引進了數名新援，不過也有球員可能要離開球隊。根據德國媒體和義大利媒體的消息，拜仁邊鋒道格拉斯-科斯塔轉會尤文的談判，已經進入了比較深的階段。
《踢球者》和《體育圖片》等德國媒體的消息都表示，科斯塔已經和尤文在個人待遇方面達成一致，同意加盟尤文，他將會獲得大約600萬歐元的年薪。尤文主帥阿萊格里在接受《米蘭體育報》採訪時也表示，科斯塔是球隊的引援目標。
目前的主要問題就是轉會費，拜仁要價5000萬歐元，尤文的出價則是4000萬歐元。《足球市場》的消息稱，最終成交價有可能是4500萬歐元，基於兩傢俱樂部在比達爾、科曼和貝納蒂亞等球員轉會當中的良好關係。《隊報》則表示，雙方接近在4000萬歐元上達成協議。除了尤文之外，巴黎和澤尼特也對引進這位巴西邊鋒有興趣。
科斯塔2015年夏天以3000萬歐元的身價從頓涅茨克礦工加盟拜仁，兩個賽季以來為拜仁出場77次攻入14球。本賽季由於傷病困擾和狀態波動，科斯塔的表現不如上賽季，賽季中期就有關於他離隊的消息傳出。德國媒體分析稱，如果能夠通過賣掉科斯塔獲得資金，那麼拜仁仍然可能繼續追逐阿森納「大腿」桑切斯。
（華迪維亞）
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