印尼賽國羽男單全軍覆沒 諶龍三局苦戰不敵黑馬北京新浪網 (2017-06-16 18:57)
諶龍
日期:6月16日消息，2017年世界羽聯超級系列賽印尼公開賽展開四分之一決賽的爭奪，諶龍經過1小時15分鐘激戰以1比2不敵印度黑馬普蘭諾伊無緣四強，中國男單已全軍覆沒。
諶龍和普蘭諾伊此前交手過3次，諶龍全部獲勝，最近一次是2016年的中國大師賽。首局開始后普蘭諾伊就打得積極主動，他很快以7比4、14比8領先。比分落後的諶龍沒有放棄抵抗，在對手20比15拿到局點后連救3個局點迫近，可惜他還是回天乏力以18比21先丟一局。
第二局兩人打得更膠著，場上多次出現平分，諶龍在7平后把握機會連續得分領跑。比分落後的普蘭諾伊幾次把差距縮小到1分，諶龍都迅速回應，比分變為14比16后普蘭諾伊連得2分追成16平。諶龍沉著應對，他掀起一波攻勢連贏5分以21比16扳回一局。
決勝局開始后諶龍乘勝追擊，他很快以4比1、7比4領先，但普蘭諾伊迅速連扳3分追平。雙方之後幾次交換領先權，諶龍以11比10領先1分交換場地。易邊后普蘭諾伊依舊打得很積極，在11比12落後時他連贏3分實現反超。諶龍迅速給予回應，連續追分扳為17平。普蘭諾伊又得2分再次拉開，他之後以20比18率先拿到賽點。諶龍成功救回一個賽點，但普蘭諾伊把握機會又得1分，21比19，他贏下決勝局以2比1獲勝，這場比賽進行了1小時15分鐘。
隨著諶龍的出局，中國隊的男單已全軍覆沒。普蘭諾伊在本次賽事連續淘汰李宗偉和諶龍，他已是本次賽事的最大黑馬。
另一場男單四分之一決賽里，韓國的孫完虎耗時51分鐘以21比15、21比17直落兩局戰勝中國台北的周天成。
（Chimera）
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