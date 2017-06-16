日期:明晚，2017年FIFA聯合會杯就要在俄羅斯開戰了，來自各大洲的冠軍球隊將展開爭奪。ESPN也對本次杯賽進行了前瞻，認為智利和葡萄牙是奪冠的大熱門。

談到C羅率領的葡萄牙隊，報導分析稱，歐洲冠軍擁有很不錯的陣容，雖然歐洲杯決賽攻入絕殺的埃德和拜仁小將雷納托-桑切斯不會出征，但也有曼城新援貝爾納多-席爾瓦這樣的強大補充。這批球員很有天賦，而如果主帥桑托斯能夠保持住去年夏天以來的勢頭，葡萄牙無疑是冠軍的有力爭奪者。智利目前處於隊史最佳時期，桑切斯和比達爾領軍的這支球隊整體戰鬥力超群，皮濟接過教鞭之後也保持了球隊的水準。他們有可能壓倒德國隊獲得小組第一，甚至最終奪得桂冠。

德國隊這次讓大部分主力輪休（只有德拉克斯勒、基米希和赫克托是歐洲杯的主力），主帥勒夫的目的更多也是在考察新人和邊緣國腳方面。這支球隊目前默契度還不高，但仍然擁有很多出色的球員，結果也是非常難以預測的。小組出線應該沒有問題，但是和智利會有一番關於小組第一的爭奪。如果半決賽遭遇葡萄牙，也會是一場精彩的對話。另一個四強名額，被看好屬於A組的墨西哥隊。他們實力不俗，小豌豆和貝拉能夠提供攻擊線上的威脅。雖然他們可能威脅不到葡萄牙小組第一的位置，但進入淘汰賽的可能性還是不小的，也不是沒可能闖進決賽。

其他球隊方面，東道主俄羅斯遭遇傷病影響，去年歐洲杯也踢得不好，只能努力爭取衝出小組；紐西蘭隊擁有一些來自英格蘭聯賽的重要球員，之前對陣墨西哥和美國的熱身賽也踢得不錯，他們可能會獲得分數，但基本無緣出線；B組的喀麥隆踢出了精彩的高節奏足球，澳大利亞也喊出了在聯合會杯走得更遠的口號，不過要挑戰德國和智利的位置也並不容易。

最終的預測中，ESPN認為葡萄牙和智利能夠獲得各自小組的第一，C羅的球隊能夠在半決賽擊敗德國，但決賽如果對上智利，會是非常嚴峻的考驗。那麼今年夏天的聯合會杯，究竟會有怎樣的劇情呢？

（華迪維亞）