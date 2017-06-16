「大眼」歐巴、韓國選手鄭榮植作客《一期一問》。節目中，他不只透露自己最欣賞的球員、喜歡做的事情，還現場大秀饒舌功力，可謂多才多藝！

現年25歲的鄭榮植是韓國國家隊主力隊員。2015韓國公開賽，他擊敗朱世赫勇奪冠軍。2016里約奧運會，他在男單第4輪對陣馬龍時，打出了2比0的領先優勢，給球迷留下深刻印象。奧運會結束后，鄭榮植加盟中國乒超聯賽，不但因此漲球許多，也讓他為更多中國球迷所認識！

本期《一期一問》，鄭榮植不僅和大家分享他的乒乓球故事，還在節目中透露賽場下自己最喜歡做的事情、最欣賞的球員是誰，甚至現場來了一段韓語rap！

想更深入了解這位長腿大眼的韓國歐巴嗎？快一起來看看本期節目！

（國際乒聯）