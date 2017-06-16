就在近日，外媒突然傳出了巴西外援高拉特可能要重返巴西踢球的消息。6月16日，在中超聯賽第13輪的戰前新聞發佈會上，這位恆大隊當家外援接受採訪時表示：自己會履行完與恆大的合同，會儘可能幫恆大拿到所有榮譽。

間歇期的時候，高拉特陪著自己的家人進行了簡短的休假，然後就回到廣州投入到球隊的訓練中。談到與貴州恆豐的這場比賽，高特拉表示：我們全隊準備很充分，前一段在廣州練得很辛苦，明天比賽我們肯定能拿到三分。

對於突然傳出來的巴甲聯賽老牌球隊聖保羅準備邀請高拉特返回巴西踢球的消息，高拉特先是表示：我很開心聖保羅作為一支很著名的俱樂部，對我認可。但是我的心和慾望都在恆大身上，也希望與俱樂部履行完合同，我會幫助恆大儘可能拿到所有的榮譽與獎項。

不過，那麼在合同到期后，高拉特又會何去何呢？這一次卡拉特選擇了迴避：其他的東西我會交給經紀人處理。這句話也暗示了確實有其他俱樂部接觸過高拉特，只不過高拉特暫時還是把心思放在恆大隊身上，至於未來是否會有變化，也許這就是一個雙向選擇的問題。

（於靜）