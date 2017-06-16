日期:6月16日 里約奧運會銅牌得主、日本一哥水谷隼當天亮相日本公開賽第一輪，4-1戰勝德國選手晉級。 最近的水谷可謂是不太走運，先是在本月5日閉幕的的德國公開賽男單比賽早早敗給了13歲華裔神童張本智和，爆出大冷門；接著在10日進行的俄羅斯聯賽決賽中敗北。他罕見地在SNS上袒露不安的心情：「我還不想這麼快退役」，承認敗給張本后壓力倍增，感到了獲得2020年東京奧運會出場資格的困難性。

按慣例，東京奧運會有三個出場名額，當中包括兩個單打名額「如果持續這樣的狀態，我想屆時要獲得代表日本出戰奧運的資格十分困難，為了能參與在自家門口舉辦的奧運會，必須要讓自己的實力變得更強大。」這次的日本公開賽，他表示要力圖走出這種低迷的狀態，明天有第二輪、八進四的比賽：「如果能再獲得兩場比賽勝利的話，就能留到比賽的最終日。哪怕是一分球都好，都想展現出不錯的姿態給大家。」沒有豪言壯語，水谷稱眼下只能腳踏實地地努力，絕對不會輕易讓出頭號男單的位置。

值得一提的是，向來明朗的水谷罕見示弱后，得到了很多日本網友的安慰：

「我個人的話，比起張本，更加會支持水谷君」

「你還可以挺到東京奧運，加油，別放棄」

「日本隊的後備力量實在太強大了，雖然是水谷君的球迷，但還是覺得他難以挺到3年後的東奧」

「張本還難成大器，我還是支持你。」

（Anemone）