Uber隱私設定更新 刪除帳戶自己來中央社 (2017-06-16 18:06)
（中央社記者吳家豪台北16日電）叫車服務Uber今天宣布進行了一項功能更新，將App裡的隱私設定集中在同一個選單中，給予乘客更多選擇與控制，並設定願意分享給Uber的資訊，還能自行刪除帳戶。
Uber表示，Uber一直在思考如何讓Uber App變得更簡單且容易使用，關於保護使用者的資訊，瞭解要保護的項目跟與如何使用設定功能，這兩方面都非常重要。
Uber在Uber App中增加一個「隱私設定」的選單，集中所有近期及未來和隱私相關的項目，包括現存的「移除已儲存的聯絡人」的設定。
Uber功能更新後，進入「隱私設定」會看到每一項隱私資訊，並且以簡單的說明讓乘客瞭解何時會分享資訊給Uber，並且會被如何使用。
例如，「地點」資訊讓你方便檢視行程相關地點的設定，並且給予說明，幫助你做出適合自己的選擇；「手機通知」可以設定你願意從Uber接收到的通知訊息，包括行程提醒以及折扣優惠更新。
另外還有「帳戶刪除」選項。在App中，有一個讓你可以自行刪除帳戶的操控鍵，因此無須聯繫Uber客服即可刪除你的帳戶；如果想改變主意，也可以在30天內重啟你的帳戶。
Uber表示，此項Uber App功能更新歷經一年的準備，Uber很開心與用戶分享此資訊。希望這些使用方式的提升，能協助用戶更瞭解使用Uber的選擇，Uber也會持續更新功能，給予用戶更多操控的自由。1060616
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
成人紙尿褲 整箱．包大人 成人紙尿褲．包大人 成人紙尿褲m．包大人 成人紙尿褲 m10．添寧 成人紙尿褲．成人紙尿褲 M．愛添護成人紙尿褲．成人紙尿褲 添寧．成人紙尿褲 安安．來復易 成人紙尿褲 M．利清爽成人紙尿褲．成人紙尿褲 Xl．成人 紙尿褲．安親漢方成人紙尿褲．健護 成人紙尿褲．全功能型 成人紙尿褲M．成人紙尿褲S．安安成人紙尿褲．包大人 成人紙尿褲 L．成人紙尿褲 S．大王 成人紙尿褲．包大人 成人紙尿褲 M16．成人紙尿褲 箱購．添寧 成人紙尿褲 成人．成人紙尿褲 尿布．包大人成人紙尿褲．包大人 成人紙尿褲 xl．包大人 經濟型 成人紙尿褲．添寧成人紙尿褲．安安 成人 紙尿褲
- [促銷]SAMPO聲寶24吋Full HD LED液晶顯示器+視訊盒(EM-24CK
- 【全家康】防蹣寢具 單人床墊套(3尺半 高20cm)
- ORIENT 東方錶 DATE II 日期顯示機械錶-灰/40mm
- Royal Elastics 休閒鞋 Cruiser 女鞋
- 日本Honey ware琺瑯雙耳鍋(紅)18cm+琺瑯牛奶鍋(紅)12cm
- ICHE 衣哲 氣質蕾絲雕花短版百搭造型上衣
- Puma Enzo Metallic WNS 運動 女鞋
- PISTRO巴黎公寓單抽單門開放式電器櫃‧幅75cm
- 【法國-MONTAGUT】夢想蒲公英-雙人四件式兩用被床包組
- 【睡夢精靈】大地系 大理石白金級護背硬式彈簧床墊(單人加
安卓8.0來了 看看安卓一直怎樣在速度上追趕iOS【北京新浪網】
iOS 11怕了！安卓8.0改進：告別卡、慢、耗電【北京新浪網】
為什麼外星人遲遲沒被發現？有12種可能性【北京新浪網】
跑分23萬 新款iPad Pro成最強生產力工具【北京新浪網】
微軟三款Surface新品中國上市：5888元起【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》