（中央社記者吳家豪台北16日電）叫車服務Uber今天宣布進行了一項功能更新，將App裡的隱私設定集中在同一個選單中，給予乘客更多選擇與控制，並設定願意分享給Uber的資訊，還能自行刪除帳戶。



Uber表示，Uber一直在思考如何讓Uber App變得更簡單且容易使用，關於保護使用者的資訊，瞭解要保護的項目跟與如何使用設定功能，這兩方面都非常重要。



Uber在Uber App中增加一個「隱私設定」的選單，集中所有近期及未來和隱私相關的項目，包括現存的「移除已儲存的聯絡人」的設定。



Uber功能更新後，進入「隱私設定」會看到每一項隱私資訊，並且以簡單的說明讓乘客瞭解何時會分享資訊給Uber，並且會被如何使用。



例如，「地點」資訊讓你方便檢視行程相關地點的設定，並且給予說明，幫助你做出適合自己的選擇；「手機通知」可以設定你願意從Uber接收到的通知訊息，包括行程提醒以及折扣優惠更新。



另外還有「帳戶刪除」選項。在App中，有一個讓你可以自行刪除帳戶的操控鍵，因此無須聯繫Uber客服即可刪除你的帳戶；如果想改變主意，也可以在30天內重啟你的帳戶。



Uber表示，此項Uber App功能更新歷經一年的準備，Uber很開心與用戶分享此資訊。希望這些使用方式的提升，能協助用戶更瞭解使用Uber的選擇，Uber也會持續更新功能，給予用戶更多操控的自由。1060616