（中央社記者劉世怡台北16日電）台中監獄行文前總統陳水扁若離開住所「應事前申請」，引發扁及民進黨立委強烈反彈，批形同「軟禁」。法務部次長陳明堂今天說，並無「軟禁」，只是重申當初保外醫治等規定。



台中監獄行文前總統陳水扁離開住所需事前申請與第二家醫學中心診斷，10多名綠委今天要求中監懸崖勒馬。民進黨團總召柯建銘批評以史上最嚴厲的規格待扁製造衝突。



法務部次長陳明堂指出，並沒有「軟禁」情形，台中監獄只是重申當初告知的「監獄行刑法規定」及「保外醫治受刑人管理規則」，台中監獄將發布新聞稿說明。



法務部於民國104年初召開記者會，說明矯正署召開10人小組審查會議，經過電詢醫療鑑定小組成員，確定陳水扁病情比之前顯著惡化，病情複雜，難以控制，隨時有致死危險，核准讓陳水扁保外就醫1個月；監獄會派人查看病情，若醫師評估陳水扁病情好轉，必須回監。矯正署5月初，核准扁第10次保外就醫展延，到今年8月4日止。1060616