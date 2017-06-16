屏東警方破獲暴力青年團 年紀最小才16歲中廣新聞網 (2017-06-16 18:10)
屏東警方今天(16日)宣布破獲一個以賴姓男子為首的暴力集團，警方逮捕賴姓主嫌以及旗下17名成員，警方調查，這個集團涉嫌藉故糾眾滋事、暴力討債，年紀最小的才16歲，偵訊後全部依恐嚇取財以及妨害自由等罪嫌送辦。
（溫蘭魁報導）
屏東警方是接獲線報，有毒品和槍砲前科的22歲賴姓男子，是暴力集團的首腦，多次指揮或教唆旗下25名集團成員，藉故滋事、暴力討債；警方專案小組追查發現，賴姓男子不但染有吸毒惡習，為了牟取不法利益，藉故對一名吳姓男子威脅恐嚇，要不到錢就以暴力手段逼迫就範，讓被害人生活在恐懼之中；此外，賴姓主嫌到KTV飲酒作樂時，因為跟其他客人互看不順眼或是不小心撞倒被害人的機車，竟找來手下圍毆被害人，把對方打傷。
屏東縣警局包括潮州以及內埔分局組成專案小組，連續兩天兵分多路，前往潮州、萬丹、萬巒以及內埔等鄉鎮同步執行查緝暴力犯罪行動，逮捕賴姓主嫌以及17名手下，警方並且起獲犯罪用的棍棒一批，偵訊後將他們依恐嚇取財、傷害以及妨害自由等罪嫌移送法辦。（照片：潮州分局提供）
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