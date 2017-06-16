國道6號西向29公里處下午一點多發生車禍，一輛廂型車疑似失控翻車、撞上中央護欄，車體支離破碎，有兩名男子受傷，消防隊員初步檢視，傷者意識都清楚、生命徵象穩定、救護員初步救護後，送往埔里基督教醫院治療。



南投縣消防局派出中心碑分隊、埔里分隊前往救護。



現場廂型車撞得支離破碎，輪胎掉落，車體變形，零件散落一地，



