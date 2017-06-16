記者莊漢昌／台南報導

市議員林美燕提案，要求市府爭取籌建安平港跨海大橋連結四草大橋，方便往來台86快速道路，疏解中華西路車流，使其成為南市西濱沿海之外環道路，帶動南區、安平區、安南區科技工業區及台南市整體發展。在盧崑福等議員聲援下，工務局長蘇金安表示，已列入生活圈道路系統，全力向中央爭取興建。

市議會建設委員會16日審查議案，市議員林美燕提案指出，台86快速道路已經通車，由南區通往安平區、安南區均賴中華西路，車流增加交通阻塞更加嚴重，南北交通並不順暢。政府已通過安平港自由貿易港區，但港區對安南區科技工業區與周邊交通仍需改善，惟有籌建安平港跨海大橋方是解決之道。

林美燕提案表示，台61線目前已興建橋樑接安南區，惟至安平區後即中斷，若能延伸至四草大橋，再跨越安平港接鯤鯓社區商港路至台86快速道路，將可建立台南市西部外環道路交通網，方便台南科工區與安平自由貿易港區連結。

市議員盧崑福表示，該道路已建議快10年竟毫無動靜，根本無法向地方鄉親交代，這麼重要道路為何不列入8千8百億前瞻計畫？工務局長蘇金安表示，前瞻計畫沒有道路建設，已列入生活圈道路系統，將向中央爭取補助。

工務局表示，市府規劃於安平漁港與建跨港大橋，由漁光橋接健康路通往台17線中華西路，現設計中，設計橋長1千2百公尺，寬20公尺，橋樑淨高25公尺，總經費約12.75億元。另有關跨安平商港大橋，初估橋樑淨高至少60公尺，闢建經費約百億元，因橋樑量體龐大，有影響漁光島整體景觀及環境生態之虞，並涉及交通部航港局權管相關規定，目前尚無跨商港大橋闢建規劃。