（中央社記者邱俊欽桃園機場16日電）為防止連日來的大雨滴漏，有旅客發現航空公司人員在桃園機場旅客報到櫃台上方，架起「塑膠收納箱」應變，工程人員表示，為預防滴水滲漏才進行簡易預防，待晴天後再檢修。



有旅客今天在桃園機場第二航廈的旅客報到櫃台上方，發現放上大型「塑膠收納箱」，以防止滴水；由於收納箱僅靠兩根木棍支撐，僅能維持一定的雨水。



部分地勤人員表示，受到梅雨滯留鋒面加上西南氣流的影響，全台雨勢不斷，為了防止雨水滴漏，才採取應變措施。



工程人員也表示，滴水的主因可能是屋頂採光罩連接縫矽膠膠條老化，經過日曬熱脹冷縮效應，在大雨時會產生滴漏現象。



工程人員表示，由於第二航廈的屋頂設計採節能環保概念，設置大片採光罩，引進自然光照明；採光罩利用矽膠膠條接合，總長度超過40公里，在維修上有一定難度。



至於滴水窘況，工程人員將在天候放晴後，進一步檢測與修繕。1060616