▲議員何敏誠一直主張總統應該特敕陳水扁，已不只一次在公開場合向總統喊話。（圖／記者柳榮俊攝2017.6.16）

台中市長林佳龍心中有總統夢？市議員何敏誠16日利用總質詢的機會為前總統陳水扁特赦請命。何敏誠問林佳龍：「如果你當總統，你會特敕阿扁嗎」？林佳龍回答說：「希望不要等到那個時候。」

何敏誠一直主張總統應該特赦陳水扁，已不只一次在公開場合向總統喊話，何敏誠藉總質詢時機當面詢問林佳龍對特赦阿扁的態度，林佳龍答覆，特赦是總統的權利，大家應該尊重。

林佳龍認為，特赦是總統的權利，現在大家說特赦就代表有某種犯罪行為，關於這點是不是事實仍有爭議，很多跟阿扁有關係的案子，現在都已一一澄清了，像國務機要費，它是歷史共業，龍潭案也慢慢釐清了，如果阿扁沒有罪，就不一定要有特赦的問題，如果要特赦就須假設阿扁有罪。這個問題已經不是法律解釋的問題，總統要考量的是要如何處理才對化解社會對立有幫助，這種政治智慧就是總統做為一個國家領袖要去通盤考量的，大家應尊重。

何敏誠說，有關阿扁的案子都是假的，阿扁沒有罪，如果他當總統要歪哥也至少有幾十億，那會去歪哥這幾億的錢？但現在說特赦，主要是要把阿扁放出來，這是終結台灣對立的大好機會，把阿扁放出來又不會咬人，為什麼不放出來？如果林市長當總統，會不會把阿扁放出來？

林佳龍說，希望不要等到那個時候，現任該處理的現任就要處理了，不要把問題留給下一任的總統來處理。