四德警友站捐贈全套裝備 增加警方執勤利器NOWnews今日新聞 (2017-06-16 17:38)
「維持公共秩序，保護社會安全」是警察人員最重要的工作，15日傍晚霧峰警友辦事處四德警友站，感謝警方對地方治安與維持交通秩序辛勞，特別捐贈全套應勤裝備給霧峰警分局四德派出所每位員警，不僅對現有裝備汰舊換新，更添完備的警用裝備，使員警在執勤時更有保障。
有鑑於近年來員警執勤時常遭受到無法預測的危險，不論是犯嫌襲警、精神病患持刀攻擊、民眾意圖聚眾滋事等，所造成的傷害難以估計，故購買微型攝影機、鋼製伸縮警棍及全套裝備等，盼藉由提升裝備讓員警值勤安全更有保障。
四德警友站長莊耀東說，日前四德派出所破獲震驚社會的迷魂盜案件，讓民眾對警察更添信心，也對社會治安有所認同，各位警察弟兄辛苦了，常看到各位弟兄頂著暴雨指揮交通，冒著生命危險偵辦刑案，致贈這批警用裝備不僅鼓勵大家，更希望大家值勤時能顧及自身安全，讓治安和交通愈來愈好。
霧峰分局四德派出所所長林崎嵩代表所內所有同事感謝四德警友站慷慨解囊，不僅為警察人員發聲力挺，更以行動支持，確保第一線基層員警執法的安全，也提振同仁們的士氣，未來警方對於社會治安一定更加落實維護，保障人民安全不遺餘力。
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