阿美族油畫藝術創作 展現時間與歲月的無情NOWnews今日新聞 (2017-06-16 17:39)
阿美族是母系社會，一切的重擔都肩負在女性的身上，傳統服飾也隨時代的演進，而有所變化，來自光復鄉太巴塱的阿美族油畫創作家「蘿艾絲。拉坦」，將多年來創作的作品，在花蓮市原住民文化歷史館展出「金色年代～阿美族絕代風華巡迴個展」，演繹出不同部落及婦女服飾顏色的演變。
蘿艾絲。拉坦說，阿美族服飾的顏色最早並非是紅色，而是經過演變成了主色系，她兒時就看過祖母深色衣服上的白點，其實並非白點，而是小碎花，剛好在７、８月是花蓮阿美族人各部落舉辦豐年祭的時節，除了歌舞外，各部落服飾特色也值得觀察。
另外，蘿艾絲。拉坦的「睁一隻眼閉一隻眼」系列，更是將阿美族女性的無奈及時間的無情，詮譯的淋漓盡緻，刻意將背景畫成時時間漏斗，表現出歳月的無情，頭髮也以阿美族色系展現出生命的延續，她說，睜一隻眼閉一隻眼，才能忘卻時間的無情，凡事都不要太計較。豁達的人生態度，也是現在創作的靈感來源之一。
作者「蘿艾絲。拉坦」，是頭目之女，熱衷藝術創作，參加國內外多項展覽屢獲大獎，對故鄉傳統文化始終不能忘情，這次在原住民文化歷史館的畫作，可以看見婦女們奔放熱情的姿態，是要展現阿美族部落文化始終不墜的生命力。
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