▲今(16)日清晨，由董姓駕駛營業曳引車由屏東往台東方向行駛，行經臺9線417K多良高架橋南端施工處，疑因精神不濟，擦撞紐西蘭護欄，致失控衝入施工處，造成車頭幾乎全毀。（圖／大武分局提供，2017. 06. 15.）

16日清晨6時32分許由董姓駕駛營業曳引車由屏東往台東方向行駛，行經臺9線417K多良高架橋南端施工處，疑因精神不濟，擦撞紐澤西護欄，致失控衝入施工處，造成車頭幾乎全毀，所幸董姓駕駛意識清楚，整起事故肇因，由大武分局交通事故專責處理小組調查中。

大武警分局表示，南迴公路自6月2日起至6月16日止已發生4件大貨車翻覆或翻落山谷交通事故，且均為北上車輛，其中有2件發生在森永下坡路段，另1件發生在南興段，3件事故初步研判均因天雨路滑且行經彎道未減速所致，不僅造成車輛嚴重毀損且因需大型拖吊車前往拖吊亦造成佔用車道情事，員警疲於在事故現場實施單線雙向管制。

大武警分局分局長王永吉表示，南迴公路是臺東縣通往高屏地區唯一道路，一旦發生大型車輛交通事故，常會佔用道路影響其他用路人通行，呼籲駕駛朋友梅雨季節期間駕駛車輛請減速慢行，才能保障自己和其他用路人的安全。

▲紐西蘭護欄幾乎被撞飛，所幸董姓駕駛意識清楚。（圖／大武分局提供，2017. 06. 16.）

▲曳引車車頭幾乎全毀。（圖／大武分局提供，2017. 06. 16.）

▲整起事故肇因，由大武分局交通事故專責處理小組調查中。（圖／大武分局提供，2017. 06. 16.）