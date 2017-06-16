▲雲縣長李進勇勘查稻田災損情形，爭取延長天然災害救助申報期限。（圖／記者簡勇鵬攝，2017.06.16）

遭受兩波豪雨影響，造成雲林一期水稻搶收困難，縣長李進勇今（16）日上午會同縣議員陳樹吉、農業處長張世忠、大埤鄉長謝明平等前往大埤鄉勘查稻田災損情形，除已向農委會爭取延長天然災害救助申報期限，並獲農糧署同意啟動災害稻穀收購，減輕農民損失。

目前正值雲林縣稻米成熟待收割期，卻在連續兩波豪雨期間，處處可見遭受泡水、土淹、倒伏、發芽、枯萎等稻作災損，尤其是稻作種植面積廣達3000公頃的大埤鄉災情更是慘重，除一般的倒伏、發芽情形外，興安村周邊聚落的農田，更是因受延潭等大排潰堤淹沒，且在災後發現泡水過稻作陸續枯萎也持續中，以致農民耽心錯過災損申報期限，紛紛向民代和鄉公所等相關單位反應，縣長李進勇今日上午會同縣議員陳樹吉、農業處長張世忠、大埤鄉長謝明平等前往勘查大埤鄉稻作損害情形。

▲雲林縣長李進勇勘查稻田災損情形，爭取延長天然災害救助申報期限。（圖／記者簡勇鵬攝，2017.06.16）

▲雲林縣長李進勇勘查稻田災損情形，爭取延長天然災害救助申報期限。（圖／記者簡勇鵬攝，2017.06.16）

謝明平表示，大埤鄉一期水稻耕作面積約有3000公頃 ，已收割面積約僅300公頃 ，倒伏水稻一成以上，未倒伏水稻也因豪雨導致穀粒含水量太高，天氣如再不放晴，不出2天，水稻將全面發芽，造成農民嚴重的損失。

張世忠說，雲林縣一期水稻耕作面積約3萬公頃 ，約有7000公頃 已完成收割，目前因受降雨影響，收割困難，縣府已協請20鄉鎮市農會、碾米廠，及嘉義、台南等地的稻穀代割與烘乾業者，俟天氣放晴，全力投入收割，避免稻農因找不到割稻、烘乾業者，造成更嚴重的損失。

李進勇表示，稻農辛苦半年，眼看即將收成，卻遭受豪雨無情的侵襲，半年心血化為烏有，即便有天然災害救助也不足以抵償稻農損失，爭取農委會啟動天然災害稻穀收購作業，維護稻農收益減輕稻農損失。