▲總蓄水量約55.6萬立方公尺的中正湖，需要重新建設有效功能的排放水系統設施。（圖／記者郭瑞萍攝，2017.6.16）

連日來受滯留鋒面及西南氣流影響，南部地區目前雖為陰陣雨或雷雨的天氣，但是為了嚴防豪雨造成災害，美濃中正湖已經開始實施調節洩洪。據中央氣象局表示，今年的梅雨季雖然來的比較晚，但是雨量卻出奇的驚人，前一波的雨勢，已經造成高雄多處低窪地區淹水，以及桃源山區毀屋斷橋、山崩路塌的嚴重災害。

▲市議員鍾盛有表示，他會邀集水利局等相關單位會勘，儘早提出有效的排水系統設計方案，解決美濃的淹水問題。（圖／記者宋汝夔攝，2017.6.16）

這幾天，氣象專家吳德榮再次警告，新一波的降雨量，會比前兩天增加，強度上還會加大一些，預計本周六鋒面降雨可能來到一個高峰值，雨勢就像「暴雨炸彈」一樣來得猛烈，真的是駭人聽聞。

有鑑於一有颱風或是豪大雨，中正湖滿水溢流、宣洩不及，再加上美濃溪暴漲的狀況下，美濃市區低窪地段必定會淹水的教訓，中正湖調節洩洪就勢在必行。據調查，目前中正湖的總蓄水量約55.6萬立方公尺，若只是透過現有兩個排水口，每秒只能排出12立方公尺的水量來說，要預先清空湖水，起碼也要一天半以上，這還不包括雨水持續注入湖中的水量。因此，重新設計中正湖的溢洪或是洩洪排水系統設施，就刻不容緩、不能拖延。

▲中圳里長林享達強調，兩個出水口加起來的排水量實在太少，大雨來前未能有充裕的時間，發揮排洪宣洩功能。（圖／記者許薰方攝，2017.6.16）

中圳里長林享達強調，市政府及農田水利會等相關部門，應該重視中正湖的排水設施與管理機制，有效掌控雨量預測、美濃溪水位，及中正湖的排放水時間，才不會每次美濃溪暴漲，中正湖満水位溢洪，低窪地區聚水無法宣洩，必然淹水的窘境。

為了進一步了解排水系統狀況，市議員鍾盛有特別前往中正湖觀察，發現溢流面下及低涵箱管兩個出水口，加起來的排水量實在太少，大雨來前，未能有充裕的時間發揮排洪功能，這也是造成美濃低窪地區會淹水的主因之一。

市議員鍾盛有表示，他會邀集水利局等相關單位前來會勘，儘早提出有效的排水系統設計方案，一勞永逸的解決美濃長期為患的淹水問題。