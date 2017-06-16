（中央社記者沈如峰宜蘭縣16電）不景氣，衝買氣！有代理機油的貿易商特別選在宜蘭，明天將舉辦免費換油活動，已吸引上百名騎士網上報名準備搶好康，業者還安排兩位辣妹協助更換機油，話題性十足。



一家代理德國機油的貿易公司，明天將在宜蘭舉辦免費換機油體驗活動，已有上百民眾網上報名，將參與換油行列「搶好康」，主辦單位也說，現場還有機油小教室，教導車主如何選購優質、適合自己機車使用的機油。



機油代理業者林俊榮說，會舉辦這次免費換油活動主是要是在一片不景氣中，希望以「換好油，為你加油」為主軸，尤其是暑假即將來臨，更是攜家帶眷出遊的高峰期，但是在出遊前車主除要先做好車輛保養之外，也要更換好的機油讓引擎運轉更順暢。1060616