疑天雨路滑自撞電桿 苗警昏迷指數4中央社 (2017-06-16 17:29)
（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗警分局三義派出所38歲陳姓員警，今天執行公務完畢返回派出所途中，行經台13線道路，疑似天雨路滑、自撞電桿，傷勢嚴重，昏迷指數只有4，目前仍在急救中。1060606
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