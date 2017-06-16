▲烏日警方請職籃明星球員反毒。（圖／記者林重鎣攝2017.6.16）

為鼓勵學生在暑假期間，從事健康的休閒活動，維護其身心健全發展，培養學生健全體魄，達到調劑身心及學習成長目的，烏日警分局在15日下午警察節假光德國中籃球場規劃「拒菸反毒逗陣來-籃球嘉年華」活動，特邀請SBL中華職籃台灣啤酒隊隊長呂奇旻、球星林瑞堃及中部地區HBL籃球后綜高中校隊主力戰將林靖凱(光德國中校友)偕同該校隊球員共襄盛舉，藉由球星現場指導籃球基本技巧與攻防觀念傳授，以團隊競賽活動的進行，激發在場學子參與正當休閒活動興趣。

活動一開始SBL球星及后綜高中明星球員就受到光德師生的熱烈歡迎，學生看到電視裡的偶像親自來到現場大展球技，莫不拿起手機拍攝，除了動作表演及球員平日訓練內容介紹外，更當場以抽籤方式選定中籤學生下場和球員競技，其中后綜高中的球員林靖凱同時也是光德國中的校友還與國中導師PK投籃，主辦活動的烏日分局員警也組成籃球隊與光德國中的教師隊進行友誼大賽，在夏日午后現場歡聲雷動，所有人共同享受了一場體育盛宴。

現場結合「拒菸反毒、反詐騙、反援交、反飆車、反暴力、反幫派」等預防犯罪宣導，透過有獎徵答等生動活潑的互動方式，加強青少年對法律的認識，避免誤觸法網。

警方宣導重點在「氾濫的新興毒品」與「各類詐騙手法」，利用法治教育宣導與仿真毒品展示等方式，教導青少年如何辨識毒品外觀，了解毒品對身體健康危害，提醒青少年面對毒品誘惑要提高警覺、勇敢拒絕，警方強調預防毒品最好的方式就是遠離是非場所、建立正確情緒紓壓管道，不靠藥物提神或減肥，也不要隨便接受陌生人飲食；並介紹各類型詐騙手法，當接觸疑似詐騙時，要靜下心細想「一聽、二掛、三查證」的步驟，為自身財產安全多添保障。

烏日分局在暑假開始前，加強實施各項預防犯罪宣導，將預防犯罪與法治觀念向下紮根，期使學生能安心參與正當休閒活動、盡情學習，擁有美麗的心和美麗的未來。