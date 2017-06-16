國小頂樓白骨案 檢警到場相驗NOWnews今日新聞 (2017-06-16 17:07)
嘉義縣布袋鎮永安國小15日在行政大樓頂樓發現一具白骨，初步懷疑是失蹤10年的侯姓校工，檢方今（16）日會同法醫進行相驗，已採集DNA進行比對以確認身分。警方上午也再度勘驗現場，而在現場除白骨之外，還發現衣物、棉被、枕頭等物，讓警方感到相當不解，正積極調查釐清中。
因近來連日豪大雨，永安國小請人來清理屋頂積水，清潔工人意外在頂樓排水溝槽發現一具白骨，嚇得急忙報警處理，經調查後，初步懷疑是該校失蹤10年的侯姓校工。
警方今日上午再赴現場勘驗，發現白骨旁留下的衣物相當完整，包括了上衣、褲子和帽子，另外還有棉被及枕頭。此外，陳屍現場離校工宿舍僅約200公尺，加上現場2個出入口都相當狹窄，進出不易，殺人棄屍的難度相當高。
為確認死者身分和死因，檢警已採取DNA進行比對，並請法醫研究所協助鑑驗死因，鑑驗結果預計在2周後出爐；檢警也將清查侯姓校工生前交友及財務狀況，以盡快釐清案情。
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