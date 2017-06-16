「新北南瓜食堂」6月開張 邀民眾參加南瓜派對NOWnews今日新聞 (2017-06-16 17:29)
新北市長朱立倫今（16）日出席「全國大南瓜記者會」，宣布6月23日至25日的「南瓜食堂」系列活動將於淡水金色海岸正式起跑；此外，新北市政府農業局還整合淡水老街、觀光飯店與餐管系師生，6至8月推出專屬的優惠與南瓜特色餐。
朱立倫表示，新北市的南瓜栽種面積從46公頃到今年突破110公頃，不僅品質優良，體積大、外觀漂亮，品種也多樣化外，南瓜營養美味、美觀討喜，還能帶動地方觀光；每年舉辦的大南瓜比賽，更吸引來自全國及新北市各區的農友參加，也歡迎民眾屆時去看大南瓜比賽，感受健康活力的金色風潮！
農業局長李玟指出，23日下午舉行「全國大南瓜比賽」、24日下午舉行「金色浪潮-南瓜主題舞蹈比賽」及「夏日南瓜野餐會」，24日至25日還有展售活動；另即日起民眾可在活動粉絲頁預測大南瓜的重量，只要在貼文留言預測今年冠軍南瓜王的重量，最接近者即可獲得淡水區農會與虎牌米粉合作的新產品「南瓜米粉」。
除為期三天的活動外，農業局還規畫南瓜精緻旅程，與飯店、學校合作推出季節限定的精緻南瓜餐及家常菜，首度串聯淡水老街商圈以及滬尾休閒農業區，推出南瓜地圖，民眾於6約8月的期間在合作店家消費，可享南瓜節專屬優惠，活動精彩可期，邀請民眾一起感受南瓜健康活力的金色風潮！
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