？？據新華社電 伊拉克摩蘇爾附近的一處難民營１２日發生大規模集體食物中毒事件，近千人「中招」，已有２人死亡。當天提供食物的捐贈方是卡達一家慈善機構。正與卡達鬧斷交的沙烏地阿拉伯的媒體藉此大做文章，稱卡達團體對難民「下毒手」。

？？正在調查食物中毒原因

？？伊拉克衛生部長阿迪拉·哈穆德告訴美聯社記者，居住在摩蘇爾東部哈桑沙姆Ｕ２難民營的７５０多人晚飯後出現食物中毒癥狀，其中至少３００人病情危急，一名婦女和一名兒童已經死亡。

？？哈桑沙姆Ｕ２難民營位於摩蘇爾以東大約２０公里處，數周前剛剛開放，專門用來接收從摩蘇爾西部城區撤離的平民。根據聯合國難民署統計，目前共有６２００多人住在這座難民營。哈穆德說，伊拉克政府正在調查食物中毒原因，暫不清楚是否有人蓄意投毒。聯合國難民署官員阿米拉·阿卜杜勒哈利克說，食物發放前，經過準備、包裝、運輸三個主要環節，究竟是在哪個環節出問題，眼下還不清楚。

？？慈善機構被批「恐怖分子」

？？伊拉克議會負責難民安置相關事務的議員拉德·達赫拉基當天連夜造訪了難民營。根據他的說法，共有８５０人食物中毒，患者主要癥狀是胃痙攣以及嘔吐和腹瀉導致的脫水。他們食物中毒前吃的最後一頓飯包括米飯、肉、酸奶、豆子湯和飲用水，由卡達一家慈善機構提供。

？？卡達方面目前尚未就這起事件作出回應。不過沙特媒體已經按捺不住，站出來批評卡達方面「不地道」，沙特官方電視台譴責卡達這家慈善機構是「恐怖分子」。沙特、阿聯酋和巴林９日將卡達的１２個組織和５９個人列上支持恐怖主義的實體和個人「黑名單」。這家慈善機構就在這份名單上。沙特、阿聯酋、巴林等國５日宣布與卡達斷交，指責卡達支持恐怖主義活動並破壞地區安全局勢。隨後又有多個國家宣布與卡達斷交。