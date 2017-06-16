（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）雲林縣政府今天表示，中彰投雲嘉南縣市完成最後一塊拼圖，雲林縣社會工作師成立公會，建立專業體系，提供更完善在地服務。



雲林縣政府社會處指出，雲林縣社會工作師成立大會，將於18日上午10時在身心障礙福利服務中心2樓文康室舉行成立大會。



雲林縣社工師以往都加入台中或台南等地的社工師公會，2年前由台中市公會輔導催生成立雲林縣公會，由雲林縣政府社會處婦幼科推動，去年8月籌備，有如10月懷胎的努力，終於要誕生。



籌備會主委、雲林家扶中心退休資深社工曾欣盈表示，雲林縣社工師公會的成立，除了建立社會工作專業體系、提升社工師專業地位，並提供更完善的在地服務。1060616