中新網6月16日電 據日媒報導，圍繞學校法人「加計學園」利用日本政府的國家戰略特區制度新設獸醫系計劃，日本地方創生擔當相山本幸三在本月16日的記者會上，就自己稱表示新設獸醫系的條件是「僅限廣域性不存在的地區」透露，這是其自己判斷追加的條件。

報導稱，雖然日本文部科學省等的文件顯示，日本內閣官房副長官萩生田光一曾下達過指示，但山本介紹稱，日本內閣府非負責此事的職員在未確認真相的情況將傳聞記錄下來，實際上萩生田並未下達過指示。

日本內閣府宣布，確認共存在8類文件，包括文科省確認的4類文件和新確認的4類文件。調查報告中，並無內閣府職員說過「總理的意向」、「官邸最高層說的」的發言。

據悉，日本內閣府的結果與文科省的調查存在明顯矛盾，民進黨國會對策委員長山井和則在記者會上稱，「國民中沒人會相信調查結果。」

有關此事，日本文科省15日宣布，省內的確存在與民進黨等提交的19份文件相同內容的14份文件。其中包括據稱是日本內閣府發給文科省的郵件和記錄有內閣府幹部發言的文件，因此負責國家戰略特區的內閣府對其內容的真偽進行了調查。

來自日本內閣府的郵件內容是在去年11月特區諮詢會議上，對寫有新設獸醫系批准條件的文件草案展開事先協調工作，其中以內閣府審議官藤原豐的發言寫道，副（官房）長官萩生田下指示要求追加「廣域性」一詞。

有觀點指出，由於日本四國地區尚無獸醫系，上述措辭的修改使得除在該地區的愛媛縣今治市推進新設計劃的加計學園以外，實際上無法提出申請。

調查報告指出，日本文科省確認的文件「未必是會議記錄本身，可以認為是製成文件的作者闡述（個人的）理解的產物」。

山本就有關新設獸醫系的日本國家戰略特區相關手續表示，「再次確認正切實根據規則展開。將消除國民的疑慮，果斷展開改革。」