吳敦義屏東感恩之旅 力拚贏回2020政權NOWnews今日新聞 (2017-06-16 16:55)
即將接任國民黨主席的前副總統吳敦義，16日展開屏東感恩之旅。他表示，會盡最大努力、竭智盡忠，跟所有黨員一起打拚，獲得民眾的信賴與支持，2020年贏回政權。
吳敦義偕同夫人蔡令怡今日抵達屏東市，在屏東縣議長周典論、屏市代表會主席林協松等人陪同下，先到慈鳳宮上香祈福後，中午再轉往和樂餐廳參加感恩座談餐會。該項餐會由周典論安排，席開60餘桌，吳敦義到達會場受到黨員們的熱烈歡迎，高喊「主席好！」，吳敦義親切和在場人士握手，並帶著蔡令怡上台以茶代酒向全場人士舉杯致意，不少黨員爭著和吳敦義拍照留影，場面熱鬧。
吳敦義表示，這次國民黨主席選舉，他在屏東得票率超過65%，全國各縣市中排名第2，直逼他的故鄉南投縣的77%，他非常感恩。 吳敦義強調，未來會盡最大努力、竭智盡忠，跟所有黨員一起打拼，獲得民眾的信賴與支持，2018贏回屏東及其他縣市執政權，2020打贏立委及總統選戰，贏得政權、贏回國民黨及台灣的尊嚴。
周典論說，台灣不能再壞下去了，只有在吳敦義的帶領下才有前途，呼籲民眾未來跟國民黨站在一起，共同打拚拿回2020的政權。
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