記者李梅金／台中報導

民進黨籍市議員邱素貞等人，肯定市府要打造17.2公里的「台中之心」，提供當地居民與外來旅客，悠遊漫步或騎單車，營造舒適安全的道路景觀及人行環境，來感受台中之美；議員們詢問市府目前規劃情形，以及工期進度？預計何時完工？

對此，市府建設局長黃玉霖表示，這項建設將分三階段辦理，其中西南區的園道被列為第一波推動，目前已經決標即將動工，而市民盼將東光園道打造成「東南草悟道」，市府已於前瞻基礎建設計畫中提出，爭取預算。

市議員邱素貞、何敏誠、陳淑華、翁美春、張耀中、謝明源、江肇國等人，16日在議會中表示，市府提出「台中之心」計畫，將納入育德綠園道、興進園道、東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道等7條綠園道，也將串連國立自然科學博物館、國立台灣美術館、中正公園、崇倫公園、健康公園、東峰公園、大智公園等7座大型公園，打造全長17.2公里的市中心綠園道人行步道及自行車道路網。

邱素貞說，台中市氣候宜人、人民友善，尤其市區有多條綠園道，環狀綠園道網絡，提供當地居民與外來旅客悠遊漫步或騎單車，享受愜意自在的休閒時光，營造「慢活城市」氛圍，是一座「宜居城市」，居住台中市是一種幸福與享受。

串聯這些綠園道與公園，可以讓民眾以散步、騎自行車，營造舒適安全的道路景觀及人行環境，來感受台中之美，其中不少綠園道坐落於東南區，當地民眾都盼望工程能早日動工。

建設局長黃玉霖指出，「台中之心」將分三階段辦理，其中邱素貞議員所關心的西南部分被列為第一標，目前已經完成決標即將動工，而東北區的綠園道則將列為第二標，將爭取明年度的預算，完工之後即可串聯7座公園與綠園道。

而當地民眾盼望將東光園道打造成為另一個草悟道，市府也在前瞻基礎建設計畫中提出相關預算，盼能順利納入，若一切順利的話，未來台中市將會有不只一條草悟道。