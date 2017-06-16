記者陳榮昌／台中報導

台中市議員吳敏濟十六日上午，召集水利局及相關單位會勘大甲區槌球場週邊道路逢雨淹水，要求市政府編列雨水下水道工程預算，克服地主拒絕提供土地的困難，明年汛期之前必須完成此易淹水地區雨水下水道工程。

大甲區槌球場週邊頂店里及奉化里，雁門路、錦上街、大智街、和平路一帶易淹水地區，數百戶居民苦不堪言，多年來每逢下大雨，馬路經常淹水達一台尺深，車輛駛過激起的水花就朝兩側住宅裡潑灑，103年經市議員吳敏濟爭取之後，市府水利局曾將上述易淹水地區納入104年「大甲區雨水下水道重新檢討規劃報告」，編列1870萬元，規劃新闢總長375公尺的雨水下水道，將雨水導入后里大排，但因部分用地未能獲得地主無償提供，工程因而延宕，至今無法施作。

日來梅雨連續多日在國內肆虐，上述地區再度成為水鄉澤國，ibike站點也泡在水中，淹水情況更為嚴重，吳敏濟依民眾陳情，十六日邀集水利局、大甲水利工作站、大甲區公所、奉化、店里長及當地居民會勘。

吳敏濟當場要求水利局原設計路徑若無法執行也需就近繞道設計，或是編列土地徵收款，以取得雨水下水道工程所需土地，市府務必盡速解決水患，明定梅雨季前一定要施工改善，不能再拖延下去。

與會的水利局正工程司吳國正當場保證，水利局一定盡力在今年汛期之後著手進行一水道工程規劃，務必在明年汛期前完工，徹底解決水患。

居民反映，現有的排水溝之所以功能不彰，無法宣洩雨水，主要是排水溝內有太多電纜及管路，容易擋住垃圾，阻礙排水功能，與會的建設局人員同意擇期另舉辦會勘，查明真相。

吳敏濟指出，由於氣候變遷，降雨來得又急又大，水患已成全台的重大威脅，他呼籲不分黨派各級民意代表應共同支持行政院前瞻計畫治水方案，儘速解決水患問題。