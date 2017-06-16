玩電玩返校 台裔子弟感觸深中央社 (2017-06-16 16:50)
台裔華僑第2代施奕理說，因家人來自台灣，能接觸與自己家族文化與歷史有直接連繫的遊戲，真的感覺特別不一樣。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年6月16日
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